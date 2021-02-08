Шведов попросили не пылесосить и экономить электроэнергию

На большей части территории Швеции сейчас холодно, и в ближайшие несколько дней будет ещё холоднее. Из-за этого государственная телерадиокомпания Швеции советует гражданам не пылесосить в выходные, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на электросети страны, сообщает портла svedinfo.ru.

«Конечно, плохо, когда дома заводятся пылевые клещи. Но есть проблемы посерьёзнее. Например, климат. Перед тем, как включить пылесос, хорошенько подумайте. Вам нужно делать уборку именно в самые холодные дни?» – спросил зрителей в телеэфире корреспондент SVT по экономике и климату Юхан Захриссон Винберг.

В Швеции оправдывают такие советы последствиями климатической политики. Ведь собственные АЭС закрываются, а во время энергетического кризиса приходится вводить в эксплуатацию нефтяную электростанцию в Карлсхамне и импортировать угольную электроэнергию из Германии и Польши.

Экономия электроэнергии в эти дни может сильно сказаться и на кошельке – за последние дни цены на электроэнергию в Швеции взлетели в несколько раз. Даже некоторые бумажные фабрики страны остановили бумагоделательные машины, потому что электричество стало настолько дорогим, что производство перестало окупаться.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 08.02.21

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