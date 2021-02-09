Француза арестовали за то, что он напивался и по ночам звонил в жандармерию

30-летний житель Жуинье-сюр-Сарт был арестован и заключен под стражу за 115 звонков в жандармерию без уважительной причины и за как минимум десять ложных выездов полиции на место несуществующего преступления. Как сообщает газета «Фигаро», в период с 1 декабря 2020 года по 25 января 2021 года этот человек посреди ночи звонил жандармам, чтобы сообщить о совершенно вымышленных фактах. Почти всегда звонки совершались в алкогольном опьянении. В конце концов, у жандармерии сдали нервы, и на докучливого француза была подана жалоба.

Теперь за разглашение ложной информации, которая может спровоцировать вмешательство экстренных служб, он должен будет оправдываться в суде, который назначен на 7 июля 2021 года.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.02.21

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