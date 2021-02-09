Поляк отсудил у государства миллионы злотых за то, что отсидел в тюрьме 18 лет ни за что

В понедельник польский суд постановил выплатить рекордную компенсацию в размере 13 миллионов злотых Томашу Коменду, который провел 18 лет за решеткой за преступления, которых он не совершал. Дело шокировало Польшу,правительство привело его в качестве примера необходимости глубоких изменений в судебной системе, сообщает агентство AP.

Коменда был арестован в 2000 году по обвинению в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки на новогодней дискотеке в деревне недалеко от Вроцлава в 1997 году. Впервые за эти действия он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Позднее его приговор был увеличен до 25 лет, хотя он настаивал на своей невиновности.

По настоянию семьи прокуратура рассмотрела дело и пришла к выводу, что он не мог совершить данное преступление. Коменда был оправдан после того, как, среди прочего, новые тесты ДНК показали, что он не участвовал в этих действиях.

Коменда, которому на момент убийства было 18 лет, был признан виновным, несмотря на наличие четкого алиби – на момент совершения преступления он находился в получасе езды от места преступления. Это подтвердили 12 свидетелей, с которыми он праздновал конец года.

В 2018 году мужчина был оправдан и освобожден, после чего потребовал компенсации в размере 19 млн злотых, сообщает AP. В понедельник суд в Ополе присудил ему большую часть запрошенной суммы. Это самая крупная компенсация, когда-либо предоставленная в Польше. Команда юристов по-прежнему может обжаловать решение.

«Никакие деньги не компенсируют мне эти 18 лет», – сказал после выхода из зала суда Коменда, сообщает радиостанция RMF.

В тюрьме мужчина также пытался покончить жизнь самоубийством. По данным RMF, из-за драматических подробностей жизни в тюрьме судебный процесс проходил за закрытыми дверями, исключая доступ общественности.

«Мой кошмар закончился. У людей, которые посадили меня в тюрьму, нет сердца. Никакие деньги не заменят мои 18 лет», – сказал Коменда репортерам. Нет оправдания. «Это просто слова. То, что я выжил, моя заслуга», – сказал он, добавив, что собирался домой, чтобы увидеть своего сына, которого его партнерша родила в декабре. «Я просто хочу, чтобы он (сын) был так же счастлив, как я сейчас», – сказала жертва судебной ошибки.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 09.02.21

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