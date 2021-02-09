В лавине погиб известный итальянский альпинист

Известный итальянский альпинист Карло Альберто Чименти, 45 лет, погиб в понедельник, 8 февраля, вместе с другом в лавине в Сестриере, на северо-западе Италии, сообщила итальянская пресса.

Спасатели сообщили прессе, что Карло Альберто Чименти по прозвищу «Кала» и его друг Патрик Негро были найдены мертвыми под двухметровым слоем снега. Поклонники отважного альпиниста уже разместили прощальные сообщения на Facebook-странице альпинистской компании «Cala».

Чименти знаменит тем, что в 2019 году он совершил восхождение на Нанга Парбат, одну из самых высоких вершин в мире (более 8000 метров), в Гималайском хребте, известную своей чрезвычайной сложностью. Летом 2019 года он также участвовал в драматическом спасении итальянского товарища по альпинизму, который упал на гору на севере Пакистана и был серьезно ранен на высоте 6300 метров над уровнем моря.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 09.02.21

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