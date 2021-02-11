Германия продлила карантин до 7 марта

Федеральное правительство Германии приняло решение продлить карантин в стране до 7 марта. Вместе с тем предусмотрено, в частности, открытие с 1 марта парикмахерских – при условии соблюдения правил гигиены. Решение об открытии школ остается за федеральными землями. Режим строго локдауна в германии действует с 16 декабря, сообщает «Евроньюс».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила о распространении мутаций коронавируса: «Существует большая неопределенность, связанная с новыми штаммами, на смену придут мутации, старый вирус исчезнет. Мы должны жить с новым вирусом и не можем пока прогнозировать его воздействие, число заражений может вновь расти в геометрической прогрессии, поэтому так необходимо обеспечить отслеживание и вести себя осторожно».

Между тем, эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca . Прививку можно делать лицам «18 лет и старше». Что касается детей и подростков до 18 лет, то пока нет достаточных данных о том, как препарат действует в этой возрастной группе. В заключении говорится о том, что в отношении новых разновидностей коронавируса предварительный анализ показал несколько меньшую эффективность данной вакцины.

Главы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото отметил: «Даже если есть возможное снижение степени защиты, которая предоставляет эта вакцина, особенно против болезни в тяжелой форме, нет причин, чтобы не рекомендовать ее использование даже в тех странах, где распространяются новые варианты».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 11.02.21

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