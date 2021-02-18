российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 февраля 2021, 00:51 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

Шведский миграционный суд предоставил убежище мужчине, который называет себя женщиной

Шведский миграционный суд предоставил убежище мужчине, который называет себя женщиной. Как сообщает портал justnu.ru, выходец одной из арабских стран избавился от своих документов, удостоверяющих личность, и подал в Швеции в апреле 2018 года запрос на предоставление статуса беженца на том основании, что имеет «трансгендерную идентичность» и является женщиной. Этот мужчина жаловался, что он рискует подвергнуться дискриминационному лечению в родной стране, не принимающей его истинной сущности.

Но в сентябре 2019 года Миграционная служба Швеции отказала ему.

«Мужчина никак не подтвердил свою личность, потому что он не представил никаких документов, в то же время он сообщал противоречивую информацию о своём имени, фамилии и примерном возрасте. Неясно, является ли он гражданином Кувейта или Ирака. Информация о гендерной идентичности, как женщины, также не является надёжной. Таким образом, человек не доказал, что в Кувейте или Ираке может быть отнесен к дискриминируемой группе по признаку пола», – заявляло миграционное агентство.

Но Миграционный суд при Административном суде Гётеборга согласился с утверждениями этого человека и выдал ему декларацию о статусе беженца, трехлетний вид на жительство и разрешение на работу.

«У этой женщины не будет возможности открыто рассказать о своей первоначальной гендерной принадлежности ни в Ираке, ни в Кувейте, и тогда существует риск того, что ей придётся пережить репрессии в любой из этих стран», – говорится в решении суда.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 18.02.21

Институт инфекционных болезней Спалланцани в Риме дал положительное заключение по Sputnik V. / Десятки человек задержаны в Испании на акциях протеста против задержания рэпера. / Шведы хотят, чтоб у РФ отобрали Евро-21 так же, как у Белоруссии – хоккей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире,