Шведский миграционный суд предоставил убежище мужчине, который называет себя женщиной. Как сообщает портал justnu.ru, выходец одной из арабских стран избавился от своих документов, удостоверяющих личность, и подал в Швеции в апреле 2018 года запрос на предоставление статуса беженца на том основании, что имеет «трансгендерную идентичность» и является женщиной. Этот мужчина жаловался, что он рискует подвергнуться дискриминационному лечению в родной стране, не принимающей его истинной сущности.

Но в сентябре 2019 года Миграционная служба Швеции отказала ему.

«Мужчина никак не подтвердил свою личность, потому что он не представил никаких документов, в то же время он сообщал противоречивую информацию о своём имени, фамилии и примерном возрасте. Неясно, является ли он гражданином Кувейта или Ирака. Информация о гендерной идентичности, как женщины, также не является надёжной. Таким образом, человек не доказал, что в Кувейте или Ираке может быть отнесен к дискриминируемой группе по признаку пола», – заявляло миграционное агентство.

Но Миграционный суд при Административном суде Гётеборга согласился с утверждениями этого человека и выдал ему декларацию о статусе беженца, трехлетний вид на жительство и разрешение на работу.

«У этой женщины не будет возможности открыто рассказать о своей первоначальной гендерной принадлежности ни в Ираке, ни в Кувейте, и тогда существует риск того, что ей придётся пережить репрессии в любой из этих стран», – говорится в решении суда.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 18.02.21

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