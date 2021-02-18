В пандемийный прошлый год шведы пили как не в себя – данные статистики

Прошлый год стал рекордным для государственной сети алкомаркетов Швеции Systembolaget: резко увеличился как объём продаж, так и общая выручка. Причиной этого считают удачное сочетанием пандемии и увеличения продаж самых дорогих напитков, сообщает портал «Новости Швеции».

Прибыль Systembolaget до налогообложения за 2020 год почти удвоилась с 304 миллионов крон в 2019 году до 597 миллионов. Общая выручка увеличилась на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила 36.7 миллиарда шведских крон. Объём продаж увеличился чуть более чем на одиннадцать процентов до 569.1 миллиона литров.

Основная причина заключается в том, что во время пандемии были жестко ограничены другие каналы закупок. Ведь раньше у страждущих была возможность покупки более дешёвого алкоголя в магазинах беспошлинной торговли на паромных линиях или у пограничных переходов, или алкоголь привозили из турпоездок.

«Речь идет о последствиях пандемии, о том, что импорт туристических товаров практически равен нулю, сократилось количество посещений ресторанов и пабов. Кроме того, наши клиенты стали больше уделять внимание покупкам немного более дорогих товаров лучшего качества», – пояснила генеральный директор Systembolaget Магдалена Гергер.

Стокгольм, Елена Васильева

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