Видимо, закрываемся: Швеция готовится к третьей волне пандемии ковида

Правительство Швеции оценивает риск третьей коронавирусной волны как значительный. Предлагается закрытие торговых центров, тренажёрных залов и ресторанов.

Во время пресс-конференции в среду министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен предложила введение в стране новых ограничительных мер, таких как закрытие торговых центров, тренажёрных залов, ресторанов, магазинов и тематических парков.

«В Швеции снова началось распространения инфекции. Это беспокоит. В Европе идёт третья волна пандемии. Мы должны быть бдительными... Существует значительный риск начала в Швеции третьей волны заражений... Возможно, будет уместно закрыть часть общественно жизни страны», – сообщила министр социальных дел, которую цитирует портал «Новости Швеции».

Лена Халленгрен говорит, что Закон о пандемии, который действует с 10 января и до конца сентября, сам по себе не предоставляет необходимых инструментов для введения ограничений. И это её сегодняшнее предложение касается подготовки конкретных правил для закрытия предприятий и мест скопления людей.

Период консультаций по новым предложениям продлится до 26 февраля. После чего новые ограничительные меры могут стать реальностью.

Напомним, что Швеция запомнилась всему миру тем, что когда все страны вводили жесткие ограничения и карантины в первую волну коронавируса, шведы продолжали жить, фактически, нормальной жизнью – с открытыми магазинами, ресторанами, возможностью выходить на прогулки и т.д. Такую линию поведения впоследствии власти страны призвали неверной – смертность на душу населения в Швеции превысила европейские показатели.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 17.02.21

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