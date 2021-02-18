Шведы хотят, чтоб у РФ отобрали Евро-21 так же, как у Белоруссии – хоккей

Многие в Швеции надеются на повторение белорусских событий в России и уже заблаговременно требуют отмены проведения игр чемпионат Европы по футболу – 2021 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «Новости Швеции».

Напомним, что летом четыре матча, включая четвертьфинал, пройдут в Санкт-Петербурге.

В Швеции многие с нетерпением ждут повторения в России белорусских событий и проводят параллели в переносе игр чемпионата мира по хоккею из Минска в Ригу и возможности такого же сценария для России.

«Когда речь идет о правах человека, то между Россией и Беларусью есть явное сходство. Россия сейчас более репрессивна, чем когда-либо, и ситуация с правами человека только ухудшается. Во время мирных протестов последних недель было арестовано более 12 000 человек, и полиция применила силу против протестующих. Сообщалось как минимум о 150 случаях нарушения свободы прессы, в том числе о нападениях полиции на репортёров, которые наблюдали за протестами. Кроме того, в настоящее время осуществляется ряд реформ и законодательных изменений, которые ещё больше затруднят деятельность критических голосов и гражданского общества в стране. В целом это означает смертный приговор для критических голосов и для независимого гражданского общества в России», – говорит Анна Фуртуна, глава евразийского отделения шведской неправительственной правозащитной организации Civil Rights Defenders.

Впрочем, официальных требований отобрать у России возможность проведения Евро-21 Швеция пока официально не выдвигала.

Стокгольм, Елена Васильева

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