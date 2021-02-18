Десятки человек задержаны в Испании на акциях протеста против задержания рэпера

Несколько десятков человек были задержаны в среду вечером в разных городах Испании во время акций протеста против ареста рэпера Пабло Хаселя, осужденного за восхваление терроризма и оскорбление испанской короны в его песнях.

Манифестации в центре Мадрида и Барселоны переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Группы агрессивно настроенных молодых людей бросали в полицейских различные предметы, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, возводили баррикады, сообщает агентство «Евроньюс».

В результате стражи правопорядка пустили в ход дубинки, резиновые пули и применили слезоточивый газ. По официальной информации, в разных городах в ходе беспорядков пострадали более 50 человек, в том числе 25 полицейских.

Арест рэпера Хаселя всколыхнул общественность и обострил полемику о свободе слова в Испании.

«По мнению правительства, мы все должны молчать. Но мы не можем молчать. Сегодня мы здесь, чтобы выразить протест и поддержать рэпера в том, что он говорит то, что думает, о том, что все мы сейчас чувствуем», – цитирует протестующих «Евроньюс».

«В этом аресте нет никакой логики, за один твит или песню о чем-то, даже если это правда, человека нельзя бросать в тюрьму», – говорят другие протестующие.

Некоторые политические партии поддержали протестующих, но другие защищают полицию и утверждают, что насилие было вызвано действиями вандалов.

Пабло Хасель, известный своими радикальными левыми взглядами, был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за восхваление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в «Твиттере» и в песнях. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, однако не сделал этого и в понедельник забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда. Во вторник полицейские ворвались в здание университета, арестовали Хаселя и отправили в тюрьму, что вызвало бурю негодования в Испании, митинги и беспорядки.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 18.02.21

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