Известный польский политик утонул в реке, спасая собаку, провалившуюся под лёд

Известный польский политик 75-летний Ян Литинский, представитель либеральной «Гражданской платформы», трагически погиб в воскресенье вечером. Он спас свою собаку, под которой треснул лед на реке Нарв близ Пултуска в Мазовецком воеводстве, и утонул в реке.

За трагедией наблюдала его жена, которая пыталась помочь ему, но больше не могла его спасти. Даже вызванные ею спасатели не смогли. Тело унесло водой.

«Тело Я. Литинского пока не найдено, в понедельник водолазы службы спасения продолжат поиски», – сообщает TVN24.

Математик Литинский, наряду с Адамом Михником и Джеком Куроном, был одним из самых известных советников независимого профсоюзного движения «Солидарность», за связь с которым он был заключен в тюрьму коммунистической властью в 1989 году, сообщают польские СМИ.

После падения социализма Литинский стал членом Сейма и был советником бывшего президента Бронислава Коморовского.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 22.02.21

ЕС расширит санкции в отношении России: кто попадет в «черный» список. / Обломки вспыхнувшего в небе двигателя «Боинга» травмировали жительницу Нидерландов. / Австрийские ученые уточнили сроки сохранения иммунитета к Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»