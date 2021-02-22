В Германии растет показатель заболеваемости коронавирусом

В Германии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной иныекцией. Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что уровень инфицирований жителей на 100 000 человек в настоящее время составляет 61. Ранее он упал до показателя в 57 человек на сто тысяч населения.

С начала пандемии в Германии было зафиксировано в общей сложности 2 миллиона 390 тысяч 928 случаев инфицирования коронавирусом, умерло 67 903 человека.

По данным Института Роберта Коха в ходе впкцинации в Германии было поставлень 4 миллиона 869 тысяч 641 уколов, люди получили один или все два компонента вакцины от ковида.

Канцлер Германии Ангела Меркель постоянно напоминает, что уровень заболеваемости не должен превышать 50 на сто тысяч населения, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. В случае падения заболеваемости до 35 на сто тысяч населения, в стране начнут постепенно снимать действующие ограничительные меры.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 22.02.21

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