Эйфелеву башню покрасят в золото

Самая известная достопримечательность Парижа претерпит визуальное преображение: перед Олимпийскими играми 2024 года Эйфелева башня будет окрашена в золотой цвет, это сделает ее более представительной. Стоимость проекта – 50 миллионов евро.

В ближайшее время рабочие начнут снимать старую краску и зачищать башню от ржавчины, чтобы нанести новый слой золотой краски, которая заставит памятник светиться днем ​​и ночью. Путеводитель Lonely Planet на своем веб-сайте сообщает, что с момента открытия в 1889 году башня была окрашена 19 раз, в том числе в ярко-оранжевый или желтый цвет. На этот раз он будет желто-коричневого цвета, который позаботится о золотой иллюзии.

Преобразование башни обойдется примерно в 50 миллионов евро. По данным сервера Travel + Leisure, это может быть относительно сложная и опасная задача, поскольку старая краска может содержать свинец.

Париж, Елена Васильева

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