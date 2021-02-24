Греция призывает ЕС ввести паспорта вакцинированных от коронавируса, чтобы не срывать отпускной сезон

Греция призывает Европейский Союз принять паспорта вакцинированных от Covid-19, чтобы не срывать летний туристический сезон.

В интервью Financial Times министр туризма Гарри Теохарис подчеркнул, что введение сертификата о вакцинации должно быть вопросом первоочередной важности для Европейского Союза, сообщает CNN.

«Глядя на реакцию некоторых стран на предложения правительства Греции относительно свидетельства о вакцинации, возникает чувство близорукости», – сказал министр. – И хотя многое еще предстоит сделать для подготовки к открытию туризма и экономики, тем не менее, многие страны слишком много внимания уделяют текущей ситуации. Но мы должны действовать намного быстрее».

Теохарис считает, что ЕС необходимо ускорить принятие решений по протоколам для безопасного передвижения европейских граждан из страны в страну.

«Европейский Союз должен без промедления принять сертификат о вакцинации. Люди должны как можно скорее узнать, смогут ли они поехать на летние каникулы в этом году», – призвал греческий чиновник.

Что касается запрета британского правительства на несущественные международные поездки, Теохарис сказал: «Я не понимаю таких предупреждений, учитывая прогресс, достигнутый в Великобритании в развертывании вакцинации. Я не могу понять, почему мы сейчас делаем шаги назад, хотя сейчас в нашем «арсенале» появляется все больше и больше эффективных инструментов, чем в прошлом году – я имею в виду вакцины и быстрые тесты».

В настоящее время цифровой сертификат выдается тем гражданам Греции, которые прошли вакцинацию, но такие паспорта не являются обязательными для поездки в Грецию. «Наша цель – просто избавить тех, кто приобрел иммунитет, от повторного тестирования на Covid-19 при въезде в Грецию», – уточняет министр туризма Гарри Теохарис.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 24.02.21

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