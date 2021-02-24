Швеция хочет купить российскую вакцину от коронавируса в обход ЕС

В ближайшие дни Россия представит шведским властям предложение о покупке вакцины Спутник V. Об этом сообщил накануне государственный координатор по вакцинированию Ричард Бергстрём. По его словам, Швеция может купить вакцину, даже если Европейское агентство лекарственных средств к тому времени не одобрит её.

Насколько известно Бергстрёму, россияне пока даже не подали заявку на регистрацию вакцины Спутник V в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

«С другой стороны, они с нами связались неофициально, и сообщили, что они могут выступить с предложением контракта в ближайшие дни», – сказал Ричард Бергстрём.

Но, по словам координатора по вакцинированию, Швеции не требуется одобрение EMA для начала использования вакцины, а достаточно лишь планов на её регистрацию.

«С другой стороны, это не тот случай, когда мы будем сидеть и обсуждать контракты, если мы не уверены, что у россиян нет плана по регистрации вакцины в EMA», – сказал Ричард Бергстрём.

В Швеции задумались о покупке российской вакцины, когда исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале Lancet, показало отличные результаты Спутника V.

Стокгольм, Елена Васильева

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