В Стокгольме запретили кататься на санках по городскому кладбищу

Власти шведской столицы были вынуждены установить таблички о запрете катания на санках на склоне самого крупного кладбища Швеции Скугсширкугорден, сообщает портал justnu.ru.

Стокгольмское кладбище Скугсширкугорден считается одним из важнейших произведений современной архитектуры и включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но этой зимой к кладбищу было привлечено особое внимание соцсетей и СМИ из-за того, что его склоны были заполнены не скорбящими родственниками усопших, а толпами горожан, катающихся с них на санках, ледянках и тюбингах. Несмотря на то, что администрация кладбища обратилась к горожанам с призывом покататься на санках в другом месте, катание на санях продолжается.

«Проблему заметили уборщики снега, которые работают на кладбище по выходным. Там достаточно много людей, которым наплевать на этические нормы и их число возросло во время спортивных каникул. Сейчас мы установили более чёткие знаки, которые нельзя неправильно понять. Кататься здесь на санях неуместно и неуважительно», – говорит Деннис Ведин, советник мэрии Стокгольма по жилищным вопросам и недвижимости.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 24.02.21

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