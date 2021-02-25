В Средиземном море утонули четыре десятка мигрантов

Установлено приблизительное число утонувших мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море на прошлой неделе.

О трагедии стало известно несколько дней назад, когда коммерческое судно «Вос Тритон» подобрало выживших людей, сообщает «Евроньюс». Судя по их свидетельствам, они отплыли из Ливии, спустя несколько часов их лодка начала набирать воду.

«Они покинули ливийское побережье в прошлый четверг. В лодке находились по меньше мере 120 человек. Почти сразу же возникли проблемы. Пассажиров было слишком много. Люди начали падать в море. Тогда утонули шестеро. Два человека, увидев вдали проходившее судно, сами прыгнули в воду в надежде обрести спасение . Они тоже утонули. В настоящий момент пропавшими считаются 41 человек. Найти смогли лишь одно тело. Люди пропали во время спасательной операции, которую вел экипаж торгового судна «Вос Тритон»» – рассказала Карлотта Сами, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Случившееся стало вторым по количеству погибших трагическим инцидентом только в этом году. Средиземноморский маршрут считается самым опасным для беженцев – за

семь лет, согласно статистике ООН, в Средиземном море утонули свыше 20 тысяч мигрантов.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.02.21

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