Ситуация с коронавирусом в Европе пока лучше не становится

Ситуация с коронавирусом в Европе пока не становится лучше, несмотря на развернутую кампанию по вакцинации. К примеру, число новых заражений во Франции составило более 31 с половиной тысячи за сутки – это, как отмечают соответствующие ведомства, стало самым высоким показателем страны с ноября 2020 года.

В Париже не скрывают озабоченности состоянием дел в системе стационаров, находящихся на средиземноморской Ривьере и на севере страны.

Дюнкерк, вслед за городами Лазурного берега, попал под усиление ограничений. Они начнут действовать в ближайшие выходные. С полуночи субботы и до 6-ти утра понедельника жителям будет запрещено покидать дома, если только выход не связан, как подчеркивается с обязательствами императивного толка, вроде покупок продуктов или посещения врача, сообщает «Евроньюс».

Глава министерства здравоохранения страны Оливье Веран подчеркнул: «Речь идет не только о самом Дюнкерке, но и обо всей его агломерации. Локдаун продолжится в течение субботы и воскресенья. Разумеется, исключения из правил те же, что были и прежде: покупки предметов и товаров первой необходимости, проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства. Все торговые точки, кроме продуктовых, будут закрыты. Динамика заражений в стране не снижается, это касается и всей Европы в целом».

В Швеции правительство королевства также ввело ограничения: с грядущего понедельника общепит будет закрываться в 20:30, вводится лимит на число покупателей в магазинах и на тех, кто занимается спортом в фитнес-клубах.

Глава кабмина предупредил, что при ухудшении ситуации власти готовы остановить функционирование других сфер общественной жизни.

Накануне Германия, несмотря на критику Еврокомиссии, продлила ограничения на границе до 3 марта, сообщает «Евроньюс».

Кампания вакцинации, как отмечают наблюдатели, идет недостаточно быстро, чтобы существенно уменьшить рост заражений.

Выступая перед немецкими законодателями министр здравоохранения Йенс Шпан сообщил: «Вирус не сдается, но в то же время у нас появляются и новые возможности, и новые ресурсы для того, чтобы ставить ему преграды, и одна из них – набор для теста, который осуществляется в домашних условиях. Их продажа начнется в ближайшие дни».

В пятницу экспертный совет американского регулятора проведет совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения вакцины от ьJohnson & Johnson в качестве средства для экстренного использования против коронавируса.

Третья фаза испытаний препарата подтвердила его эффективность и безопасность.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 25.02.21

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