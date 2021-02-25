В Европе изъяли крупнейшую партию кокаина на миллиарды евро

Таможенные органы Германии и Бельгии изъяли рекордное количество кокаина – более 23 тонн – предназначавшееся для Нидерландов.

Сначала немецкие власти обнаружили 16 тонн в пяти морских контейнерах, прибывших в порт Гамбург из Парагвая в начале этого месяца. Оповещенная о находке полиция Нидерландов после досмотра аналогичных контейнеров в порту Антверпена нашла еще 7,» тонны наркотика.

Немецкие официальные лица заявили, что кокаин стоил миллиарды евро, сообщает ВВС.

В среду голландская полиция сообщила, что 28-летний мужчина, подозреваемый в причастности к торговле наркотиками, был арестован в Нидерландах.

Кокаин, обнаруженный в городе Гамбург на севере Германии, был спрятан в банках с шпаклевкой для стен, который прибыл в Европу на контейнеровозе из Парагвая.

Таможенники решили поближе взглянуть на парагвайские контейнеры, заметив «явные нарушения» с некоторым содержимым – жестяные банки, которые должны были быть заполнены замазкой.

«Помимо слоя подлинных товаров, упакованных сразу за дверью контейнера, многочисленные жестяные банки были фактически заполнены другими товарами», – заявили официальные лица.

Затем следователи приказали разгрузить контейнеры и обнаружили, что кокаин спрятан в более чем 1700 банках.

«Это самое крупное количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе, и одно из самых крупных разовых изъятий в мире», – заявили немецкие таможни, имея в виду только гамбургский улов.

«Мы оцениваем стоимость уличных продаж в размере от 1,5 до 3,5 млрд евро (от 1,8 до 4,2 млрд долларов) за 16 тонн», – сказал агентству AFP сотрудник таможни Гамбурга Рене Матшке.

Как напоминает ВВС, Парагвай на протяжении многих лет был ключевой страной транзита наркотиков.

Мощные банды наркоторговцев из соседней Бразилии, такие как First Capital Command (PCC), перебрались через границу в Парагвай и проводят там многие операции по контрабанде.

Наркотики часто доставляются в контейнерах из Парагвая в портовые города Европы.

Однако этот последний улов – самый крупный из когда-либо обнаруженных в Европе.

В октябре в контейнерах для металлолома, прибывшего в Антверпен из Южной Америки, было обнаружено 11,5 тонн кокаина.

В августе 2019 года таможенники в порту Гамбурга изъяли около 4,5 тонн кокаина из партии, которая была указана как соевые бобы. В то время официальные лица заявили, что уловка могла стоить до 1 миллиарда евро, в зависимости от ее чистоты.

Кокаин высокой степени чистоты можно разделить или разделить, добавив различные вещества для увеличения прибыли при продаже на улице.

В прошлом году на пути в Европу было перехвачено около 102 тонн кокаина.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 25.02.21

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