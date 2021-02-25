Швейцария начнет снимать коронавирусные ограничения с 1 марта

Швейцарское федеральное правительство объявило на пресс-конференции в среду, что Швейцария будет двигаться вперед с поэтапным возобновлением своей экономики и общества. В связи с этим с 1 марта будут сняты некоторые ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Все магазины в Швейцарии откроются с 1 марта с ограничениями, ограничивающими количество покупателей. Также будут открыты музеи, библиотеки, зоологические и ботанические сады, спортивные площадки и места для отдыха на открытом воздухе. Также будет возобновлена ​​большая часть спортивных и культурных мероприятий для людей младше 20 лет.

Жители Швейцарии также получат разрешение на встречи на открытом воздухе группами из более чем 15 человек. Президент Швейцарии Гай Пармелен заявил, что работа террас на открытом воздухе может возобновиться 22 марта. Напомним, что рестораны в стране закрыты с 22 декабря, а магазины, торгующие предметами не первой важности, не работают с 18 января.

В среду Федеральное управление здравоохранения зафиксировало в Швейцарии не менее 1343 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано не менее 552 698 случаев коронавируса и не менее 9 256 смертей от него.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 25.02.21

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