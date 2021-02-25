Ограничения потеряли смысл: Австрия прекращает локдауны

Несмотря на угрозу третьей волны заражения коронавирусом, Австрия решила отказаться от локдаунов и встать на путь полного демонтажа коронавирусных ограничений. Уже более двух недель в стране открыты магазины, дети вернулись в школу, возобновил работу сектор услуг. В интервью ежедневной газете Bild канцлер Себастьян Курц заявил, что изоляция потеряла свою эффективность. Люди ее не соблюдали, а, значит, поэтому продолжать использовать локдауны не имеет смысла.

«Блокировка в Австрии потеряла свою эффективность через шесть недель», – сказал Курц. По его словам, люди все реже и реже ее придерживались и нарушали правила. «Локдаун с несоблюдением его требований не имеет смысла», – сказал канцлер.

Блокировка имеет смысл, если люди ей следуют. В Австрии было видно, что за последние две недели ситуация не улучшилась.

Поэтому правительство страны сейчас делает ставку в основном на массовые тестирования, которые могут держать под контролем пандемию коронавируса при отсутствии вакцин. «В нашей маленькой Австрии с населением менее десяти миллионов человек мы проводим более 2,5 миллионов тестов каждую неделю. Это означает, что примерно четверть нашего населения проходит тестирование каждую неделю», – сказал Курц в интервью.

По его словам, массовое тестирование – это средство выхода из нынешнего кризиса. «Чем больше проверок, тем больше будет обнаружено положительных результатов, они немедленно поместят в карантин и не заразят других», – говорит Курц. Это не панацея, потому что вирус все еще существует, но это существенная помощь в разрешении ситуации.

На данный момент, по словам Курца, пандемия в Австрии находится под контролем. В понедельник местное правительство примет решение о дальнейшем демонтаже ограничительных мер.

«Это гонка на время. С каждым вакцинированным человеком мы становимся немного ближе к нормальной жизни», – сказал он. Но вакцин отчаянно не хватает. По словам канцлера, в принципе нельзя исключать новую блокировку, но: «Повторяю, блокировка имеет смысл, если люди будут следовать ей. В Австрии было ясно, что ситуация не улучшилась за последние две недели, как бы не блокировали людей».

Канцлер понимает, что люди разочарованы. «Мы боремся с пандемией уже год. Это утомительно. С экономической точки зрения это тяжкое бремя», – сказал он. Поэтому власти и не удивлены, что люди недовольны и не выполняют требования локдаунов.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 25.02.21

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