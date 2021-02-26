Париж могут закрыть на три недели на карантин – грядет третья волна ковида

Во Франции, по данным властей, ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой. За минувшие сутки выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения, из числа сделанных тестов почти 7% оказываются положительными. 20 департаментов страны из сотни находятся под «усиленным надзором»: это значит, что положение там тяжёлое, и не исключено, что будет введён карантин местного масштаба, как уже было сделано на Лазурном берегу. Среди прочего, власти Парижа предлагают закрыть столицу на три недели, сообщает «Евроньюс».

«Самое очевидное объяснение в том, что распространяются новые штаммы вируса, мы наблюдаем за их развитием день ото дня. Сейчас самый распространённый – так называемый британский штамм, который выявлен у половины заражённых ковидом во Франции», – пояснил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Париж, Елена Васильева

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