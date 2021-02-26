В Австриии врачи ищут возможность купить российскую вакцину от коронавируса и начать вакцинацию своих пациентов

Австрийские врачи хотят сделать прививку от коронавируса и теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Поэтому многие решили действовать самостоятельно и пытаются получить российскую вакцину Sputnik V, несмотря на то, что она не одобрена в ЕС, пишет сервер ежедневной газеты Krone.at.

«Вакцина полностью соответствует требованиям. Венгры умны и уже ее добились. Я сделаю то же самое», – цитирцет газета Майкла Цимпфера, профессора Венской университетской клиники. Он ссылается на выводы коллеги-инфекциониста Флориана Тальхаммера, который протестировал российскую вакцину и сказал, что она столь же эффективна и точна, как и автомат Калашникова.

Зимпфер пытается получить вакцину для своих пациентов через свои хорошие контакты в России. По его словам, вакцины должны поступить через две-три недели. «Я с нетерпением жду реакции», – добавил Зимпфер.

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержит производство российской вакцины в альпийской стране, но только после того, как она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). И здесь возникает проблема. Процесс утверждения агентством длительный сам по себе, и в случае со Sputnik V ведутся споры по поводу того, подавала ли Россия заявку на одобрение.

Европейское агентство по лекарственным средствам утверждает, что Россия не подавала заявки на регистрацию вакцины, а российский производитель препарата Институт Николая Гамалея, напротив, утверждает, что подал заявку. Издание Krone.at указывает, что даже если EMA даст российской вакцине зеленый свет, потребуется несколько месяцев, чтобы запустить производство на единственном австрийском заводе в Орт-ан-дер-Донау.

Австрийская пресса утверждает, что последней каплей, переполнившей чашу терпения некоторых австрийских врачей, стало заявление фармацевтической компании AstraZeneca о сокращении поставок в Европейский Союз наполовину.

В то же время Европейский Союз внес значительный вклад в разработку и подготовку производства этой вакцины. В контракте, заключенном с AstraZeneca, ЕС обязался выплатить аванс в размере 336 миллионов евро. Две трети этой суммы должны были быть выплачены исполнительным органом ЕС в течение пяти дней после подписания контракта, остальная часть – позже.

Статистика вакцинации в Австрии вызывает серьезное беспокойство. Правительство заявило, что все пожилые люди в возрастной группе 80+ будут вакцинированы в середине февраля. Но реальность далека от заявленных планов. Только 12 процентов людей в этой группе получили вторую дозу вакцины, а 18 процентов получили всего одну дозу.

В группе 85+ 22 процента были вакцинированы дважды. Однако многие пожилые люди не смогли уложиться в срок вакцинации, напоминает Krone daily.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 26.02.21

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