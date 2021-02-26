В Чехии мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за кражу пяти кусков пиццы во время ЧП, связанного с пандемией

Министр юстиции Чехии Мари Бенешова подала жалобу в Верховный суд за нарушение закона в отношении человека, который украл пять кусков хлебобулочных изделий в универмаге в Брно во время чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией. Районный суд отправил его за это на 1,5 года в колонию.

Однако, по словам Бенешовой, этот акт был неправильно квалифицирован более строго.

Двадцатипятилетний Лукаш Калина, бездомный, согласно обвинительному заключению, украл кондитерские изделия 2 апреля прошлого года, это были пять кусков пиццы, стоимостью в 12,50 чешских крон каждый. Он положил выпечку в сумку и, не заплатив, прошел через кассу, после чего был задержан службой безопасности и признался в краже. В прошлом его трижды судили за аналогичное преступление, и на момент совершения нового преступления он находился на испытательном сроке.

В начале мая городской суд Брно приговорил его к тюремному заключению на два года, мужчина обжаловал приговор. Впоследствии областной суд сократил срок его наказания до полутора лет. Мужчину беспокоило то, что он совершил деяние в экстренном случае, в данном контексте речь идет о карантине, введенном в стране из-за пандемии. Защита акцентировала внимание на том, что мужчина не украл маску или дезинфицирующее средство, он просто был голоден и действовал исходя из мотивов выживания.

В своей жалобе Бенешова заявила, что, по ее словам, суды обоих уровней неправильно квалифицировали поступок обвиняемого. «Цель и цель положений ... Кодекса, на мой взгляд, состоит не в том, чтобы наказывать по полному сроку не за все кражи, происходящие во время объявления чрезвычайного положения, а только за те кражи, которые характеризуются с высокой степенью социального вреда в связи с их более тесной связью с чрезвычайной ситуацией», – отметила министр юстиции Бенешова.

Она обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решения обоих нижестоящих судов и вернуть дело на рассмотрение в городской суд.

Мужчина одним из первых был приговорен судом по делу о мелкой краже, совершенной во время чрезвычайного положения.

Например, в конце июля прошлого года областной суд Брно приговорил мужчину к тюремному заключению на 26 месяцев за кражу салями и бокала вина.

Прага, Елена Васильева

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