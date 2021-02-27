российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 февраля 2021, 11:18 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

В Бордо обитатели дома престарелых устроили акцию протеста, требуя прививку от ковида

Постояльцы одного из домов престарелых во французском Бордо провели манифестацию, требуя срочно сделать им прививки от коронавируса. Пенсионеры, кто как смог, вышли на улицу с плакатами, на которых было написано: «Мы старики, но не хотим умирать!" и «Нам нужны вакцины». До сих пор никому из этих 150 пожилых людей не были сделаны прививки, сообщает «Евроньюс».

Ситуацию осложняет то, что многим из них от 65 до 74 лет и они не входят в приоритетную возрастную группу. По распоряжению Минздрава Франции, вакцинацию начиная с середины декабря прошлого года в первую очередь должны пройти жители домов престарелых в возрасте старше 75 лет.

Таким образом эти пенсионеры слишком молоды для получения первой дозы вакцины Phizer и слишком стары для прививки компании AstraZeneca, так как, по мнению французских специалистов, она годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. Тем не менее власти департамента Жиронда пообещали как можно скорее найти вакцины для 150 жителей дома престарелых из Бордо. Они могут поступить в течение десяти дней.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.02.21

В Чехии мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за кражу пяти кусков пиццы во время ЧП, связанного с пандемией. / В Австрии врачи ищут возможность купить российскую вакцину от коронавируса и начать вакцинацию своих пациентов. / Депардье отверг обвинения в изнасиловании и раскритиковал соцсети. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире,