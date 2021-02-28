В Барселоне очередной митинг в поддержку арестованного рэпера закончился беспорядками и погромами

Подожженный полицейский фургон, мусорные баки и грабежи: через одиннадцать дней после ареста в Испании рэпера Пабло Хаселя демонстрации в Барселоне не ослабевают. Новый митинг в эту субботу перерос в столкновения с полицией, сообщает газета «Фигаро».

Демонстрация, лозунг которой был «Lluitar, crear poder popular» (то есть «Сражайся, создавай народную власть» на каталонском), была проведена, в частности, в поддержку рэпера, осужденного и заключенного в тюрьму за песни и твиты, направленные против монархии и сил порядка, но в целом несли и другие социальные требования. Несколько сотен участников прошли за большим транспарантом с надписью в духе «Долой власть», «Нечего терять» и т.д.

Митинг начался ранним вечером, но вскоре превратился в череду актов вандализма и нападений на банковские отделения с целью грабежа, одно из помещений также было подожжено. Массово разбивались окна зданий, фасады обшивались краской, активно использовались бутылки с зажигательной смесью – таковы данные, озвученные полицией по итогам субботнего вечера. Правоозраниели также зафиксирован к нападение неизвестных в капюшонах и масках на полицейский фургон, массово поджигались мусорные баки и контейнеры. Как сообщила каталонская полиция в Twitter, в ходе столкновений было арестовано не менее десяти человек, один из которых «причастен к поджогу фургона».

Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем твите назвал «неприемлемыми акты вандализма и насилия, потрясшие Барселону прошлой ночью», высказав всю свою поддержку полиции. По данным полиции, с середины февраля в этом северо-восточном регионе было арестовано более 110 протестующих.

32-летний Пабло Хасель был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за пропаганду терроризма, за то, что назвал короля Хуана Карлоса I «мафией», восхвалял людей, участвовавших в нападениях, и обвинял полицию в убийствах и пытках мигрантов и демонстрантов. Его арест 16 февраля при довольно впечатляющих обстоятельствах в университете Лериды, где он забаррикадировался с группой поддержки, желающей предотвратить его арест, привел к протестам, отмеченным инцидентами в нескольких других городах Испании, таких как Мадрид, Валенсия и Гренада, напоминает «Фигаро».

Барселона, Елена Васильева

Барселона. Другие новости 27.02.21

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