В Ирландии после акции протеста против коронавирусных ограничений задержаны 23 человека

Двадцать три человека были арестованы в эту субботу в Дублине во время демонстрации против ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Среди демонстрантов, распространявших листовки с лозунгом «Да здравствует Ирландия» и скандировавших «Прекратите локдаун», некоторые были в одежде с логотипом Национальной партии, ирландской ультраправой организации. Вскоре после начала мероприя начались акты насилия, в полицию кто-то выстрелил фейерверком. В ответ на это были применены дубинки. По данным полиции, трое полицейских пострадали, один из них госпитализирован.

Премьер-министр Майкл Мартин осудил акцию протеста, которая, по его мнению, продемонстрировала полное отсутствие уважения к людям, принесшим тяжелые жертвы во время этой пандемии. «Не может быть оправдания этой демонстрации и имевшему место насилию», – добавил он в своем заявлении. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что будет организовано специальное слушание, чтобы гарантировать, что арестованные будут «незамедлительно привлечены к ответственности».

В настоящее время Ирландия переживает третий коронавирусный карантин, и во вторник премьер-министр объявил, что он будет продлен до 5 апреля. По последним данным, республика потеряла из-за ковида 4313 человек. Ирландия столкнулась с первыми двумя волнами пандемии с относительно низким числом случаев заболевания и смерти. Но после того, как ограничения на Рождество были ослаблены, число случаев заболевания резко возросло, так что к первой неделе января в Ирландии был самый высокий уровень инфицирования в мире, согласно данным, собранным Оксфордским университетом, сообщает «Фигаро».

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 28.02.21

В Барселоне очередной митинг в поддержку арестованного рэпера закончился беспорядками и погромами. / В Бордо обитатели дома престарелых устроили акцию протеста, требуя прививку от ковида. / В Чехии мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за кражу пяти кусков пиццы во время ЧП, связанного с пандемией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»