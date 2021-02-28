Подросток, получивший оплеуху от матери, рассказал полиции, что она выращивает дома марихуану

31-летняя молодая женщина, проживающая в Понтарлье-ин-Ду, была задержана полицией. Выйдя из дома, ее 12-летний сын столкнулся с полицейским патрулем и рассказал, что его мать выращивает марихуану. Признание он сделал намеренно, так как был зол на то, что мать во время ссоры ударила его, сообщает L'Est Républicain. Про домашнюю оплеуху подросток так же сообщил правоохранителям.

Через несколько часов полиция пришла к 31-летней женщине домой, чтобы проверить утверждения ее сына. «На месте они действительно обнаружили одиннадцать растений каннабиса, то есть 1,2 килограмма, 1,38 грамма смолы, а также все материалы, необходимые для выращивания наркотика. Мать признает факты и говорит, что получила эти материалы в Испании», – поясняет местная газета.

Тридцатилетняя женщина заверила власти, что эта конопля предназначена для личного употребления. Ее сожитель также объяснил, что он приходил «время от времени потреблять». «Что касается избиения сына, женщина утверждает, что у нее тяжелая рука, и винит ребенка, который, по ее мнению, слишком буйный и хитрый», – объясняет L'Est Républicain .

Женщина была взята под стражу и предстанет перед судом 27 мая. 12-летний ребенок был помещен в приют для несовершеннолетних на 72 часа, будет проведено дополнительное расследование по факту насилия в семье.

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