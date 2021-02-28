Британия: даже одна порция вакцины от коронавируса снижает потребность в госпитализации до 90 процентов

Вакцины Pfizer или AstraZeneca эффективны даже в однократной дозировке. Даже в этом случае они снижают потребность в госпитализации на 90 процентов, пишет газеа Daily Mail со ссылкой на британские органы здравоохранения. Это хорошая новость для Соединенного Королевства, поскольку страна уже поставила первые 20 миллионов доз вакцины, кто-то получил ее однократно, другие – в полном объеме.

Новые показатели эффективности были рассчитаны путем сравнения количества госпитализаций людей, которые уже получили свою первую дозу вакцины, и тех, кто еще не получил ее. Согласно данным, публикуемым Daily Mail, результаты показывают, что количество людей в больницах и в самой старшей группе вакцинируемвх сокращается.

Число погибших в Великобритании среди людей старше 75 снизилось на 40 процентов. Число людей старше 85 лет, получавших интенсивную терапию по поводу коронавируса, также было близко к нулю. Оксфордская AstraZeneca оказалась немного более эффективной, чем Pfizer. Результаты также работают в пользу британского правительства, которое заказало 100 миллионов доз и затягивает кампанию вакцинации.

Профессор Сара Гилберт, возглавляющая оксфордский проект, привлекла внимание европейских критиков, заявив, что реальные данные теперь демонстрируют высокую эффективность не только AstraZenесa, но и Pfizer, причем обе вакцины предотвращают худшее развитие событий для заболевшего.

Отличные результаты оксфордского AstraZeneса – это удар для властей Германии, которые в прошлом месяце не рекомендовали вводить вакцину людям старше 65 лет. Франция придерживается того же подхода. Однако в обеих странах ситуация может скоро измениться, и оксфордская вакцина сможет вакцинировать людей старше 65 лет.

Лондон, Елена Васильева

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