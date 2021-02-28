Третья волна коронавируса пришла в Швецию

Опасения по поводу третьей волны побудили правительство Швеции ещё больше ужесточить коронавирусные ограничения. Но профессор и эпидемиолог Йоаким Роклёв утверждает, что третья волна пандемии уже пришла в Швецию. «В каком-то смысле можно сказать, что третья волна уже здесь, она накрыла Швецию», – говорит Роклёв, которого цитирует портал justnu.ru.

«Неважно, придёт ли третья волна», – говорил премьер-министр Стефан Лёвен в среду, когда объявлял о введении новый ограничений. В то же время кривая заражений движется вверх уже на протяжении двух последних недель.

«Мутировавшие варианты коронавируса заражают всё больше людей, и ещё неизвестно, обеспечивает ли вакцина защиту от них.

Всё становится ещё более проблематично, когда в Швеции закрепляются наиболее заразные варианты вируса. Это не делает ситуацию более благоприятной. Можно сказать, что третья волна уже накрыла Швецию, потому что кривая заражений продолжает расти, и учитывая мутации, это выглядит зловеще. Ведь новые варианты вызывают более тяжёлое заболевание», – говорит Йоаким Роклёв, эпидемиолог и профессор кафедры общественного здравоохранения Университета Умео.

Правительство дало возможность Агентству общественного здравоохранения ограничить часы работы абсолютно всех баров и ресторанов. Но Роклёв считает, что ужесточение ограничений произошло слишком поздно.

«В Швеции уже широко распространена инфекция, поэтому правительство действует определённо с запозданием. Если бы мы начали вводить ограничения ещё перед Новым годом то, наверное, смогли бы снизить распространение новых вариантов коронавируса», – говорит профессор.

Фредрик Элг, профессор и главный врач кафедры клинической микробиологии Университета Умео, не так уверен в том, что третья волна действительно уже накрыла Швецию, но развитие событий его также очень беспокоит.

«В последние несколько дней кривая распространения инфекции резко пошла вверх, и есть очень большой риск, что она продолжит быстро расти, и это меня очень беспокоит», – говорит Элг.

Стокгольм, Елена Васильева

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