Великобритания охватила вакцинацией почти 20 процентов населения страны

Более 20 миллионов человек в Соединенном Королевстве уже получили первую дозу вакцины против коронавируса, сообщило в это воскресенье правительство страны. Власти рассчитывают на массовую вакцинацию, чтобы выйти из кризиса в области здравоохранения.

Это объявление сделано в то время, когда страна с населением 66 миллионов человек, очень сильно пострадавшая от пандемии, обеспокоена обнаружением на ее территории варианта, который появился в Манаусе, Бразилия, который считается более опасным. «Двадцать миллионов человек по всей Великобритании получили вакцину – огромное национальное достижение», – заявил премьер-министр Борис Джонсон в Twitter. Он попросил всех, кому уже позвонили, чтобы пригласить на вакцинацию, принять приглашение, потому что «каждая инъекция имеет значение в нашей битве против Covid-19», пишет газета «Фигаро».

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок поблагодарил «каждого из людей, пришедших на инъекцию, потому что мы все с большей уверенностью понимаем, что вакцина защищает вас, защищает ваше сообщество, и это действительно так. Это выход для всех нас». «Впереди еще долгий путь, но мы делаем большие успехи», – добавил министр в видео, размещенном в Twitter.

Согласно официальным данным, опубликованным в воскресенье, на текущий момент введено 20 089 551 первых доз, а количество вторых доз достигло 796 132. Соединенное Королевство, где от ковида погибло 123 000 человек, рассчитывает на массовую вакцинацию, чтобы выйти из ограничений, введенных с января, чтобы сдержать новую очень опасную волну, приписываемую более заразной разновидности, которая появилась на юге Англии.

«В связи с увеличением поставок вакцин в марте мы планируем дальнейшее ускорение вакцинации по мере приближения Пасхи, которая будет отмечаться 4 апреля», – сказал генеральный директор службы общественного здравоохранения Англии (NHS) Саймон Стивенс.

Но пока страна радовалась прогрессу вакцинации, органы здравоохранения объявили в воскресенье, что они выявили шесть случаев заражения людей вариантом, выявленным в Манаусе, на севере Бразилии. Данный вариант может быть более заразным и менее восприимчивым к существующим вакцинам.

В рамках кампании по вакцинации, начатой ​​в начале декабря 2020 года и являющейся одной из самых продвинутых в мире, правительство стремится к тому, чтобы все люди старше 50 лет получили первую дозу вакцины к 15 апреля, а затем все взрослые – к концу июля. Затем, чтобы не замедлить прогрессирование вакцинации, кампания будет продолжаться в соответствии с возрастом, а не с профессиями, сопряженными с риском, такими как полицейские и учителя. Таким образом, приоритет будет отдаваться людям в возрасте от 40 до 49 лет, затем – тем, кому за тридцать, и, наконец, взрослым в возрасте от 18 до 29 лет.

Правительство ранее достигло своей цели по частичной вакцинации к середине февраля, в настоящее время в стране используются вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca/Oxford.

Число заражений и смертей снижается в Великобритании в течение нескольких недель, и условия социальных ограничений будут постепенно ослабляться с марта по конец июня. Но власти призвали население не терять бдительность и продолжать соблюдать действующие ограничения.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 28.02.21

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