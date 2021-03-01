Словакия может снова ввести полный локдаун

В Словакии число людей с положительным результатом на коронавирус и количество смертей продолжают расти. В основном это связано с новыми мутациями Сovid-19, которые, как предполагается, более жизнеспособны и заразны. Поэтому правительство премьер-министра Игоря Матовича вводит новые, более строгие меры. Если они не сработают, Матович не исключил жесткой изоляции.

В течение недели Матович обсуждал с экспертами, какие меры необходимо предпринять, чтобы остановить распространение вируса. Эпидемиологи, инфекционисты, иммунологи и вирусологи посоветовали премьер-министру, что делать дальше.

В Словакии, например, вводится так называемая надбавка за ковид, которая будет мотивировать всех членов семьи строго соблюдать карантин. Его точное описание должно быть предоставлено на пресс-конференции правительства в понедельник. Также будет открыта круглосуточная горячая линия, по которой граждане смогут сообщать о нарушениях этой меры. Для каждого покупателя в магазинах требуется минимальная площадь в 15 квадратных метров. Следует улучшить коммуникацию между терапевтами и пациентами.

С 8 марта для жителей Словакии обязательны к ношению респираторы типа FFP2 – носить их необходимо будет в магазинах и в общественном транспорте, а с 15 марта – повсместно. Школьный персонал и учеников бесплатно будут тестировать дважды в неделю. При въезде на территорию Словакии будет введена обязанность предъявлять отрицательный тест, он годен трое суток. С конца апреля будет введено приложение электронного карантина, и граждане смогут выбирать между внутренним и государственным карантином.

Если ситуацию не удастся взять под контроль до 21 марта, нельзя исключать введение жестких ограничений на передвижение, прекращение производства и полное закрытие страны. «Да, это крайняя вероятность, которая возможна и уже реализована несколькими странами», – признал премьер-министр Матович.

В Словакии в выходные было зарегистрировано 1815 новых случаев коронавируса SARS-CoV-2 и 114 случаев смерти. В больницах находится 3703 пациента с подтвержденным Сovid-19, из которых 318 находятся в отделении интенсивной терапии и 359 – на легочной вентиляции. Всего с начал пандемии положительный тест был зафиксирован у 308 083 человек, умерло 7 189 человек.

Первой дозой вакцинации с начала прививочной кампании охвачено 303 242 человека, а второй – 132 856 человек.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 01.03.21

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