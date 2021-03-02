После абортов в Польше хотят запретить еще и разводы

В Польше продолжает развиваться скандальная ситуация вокруг частной жизни граждан. После того, как в стране под бурные акции протеста был утвержден закон, по которому, фактически, оказались запрещены все аборты, в том числе по медицинским показаниям, ассоциация Ordo Iuris, тесно связанная с церковной иерархией и правительственной консервативной Партией закона и справедливости (PiS) предложила запретить еще и разводы.

По официальным данным, ежегодно в стране насчитывается около 66 000 разводов, что составляет около трети от общего количества зарегистрированных браков. Ordo Iuris, стоявший за недавним практически полным запретом на аборты, теперь начинает кампанию, чтобы прекратить практику расторжения браков.

«Эта ультракатолическая ассоциация, в которой работает всего 23 человека, получает субсидию в размере двух миллионов злотых в год от государства, выступила с предложением полностью запретить аборты в Польше в 2016 году и недавно достигла своей цели, вызвав огромную волну протестов в Польше», – отмечает польский портал natemat.pl.

Журналисты также добавляют, что Ordo Iuris уже давно пытается запретить также искусственное оплодотворение, половое воспитание в школах и использование противозачаточных средств.

«Статистика разводов в Польше менее драматична, чем в католической Португалии, где почти две трети (64 процента) пар находятся в разводе, или в Испании, где более половины (54 процента) пар распадаются. Даже среди других стран Европейского Союза польские браки являются одними из самых постоянных», – рассказал эксперт по правовым вопросам Цезарий Райски в интервью порталу odkryjnas.pl.

Он добавил, что еще в 1960 году лишь шесть процентов польских браков заканчивались разводом, а с тех пор количество разводов выросло до нынешнего уровня. «Однако поляки по-прежнему чрезвычайно сильно связаны с традиционными семейными и религиозными ценностями, поэтому даже самые неудачные браки часто не заканчиваются разводом», – добавил он.

Напомним, что сейчас в Польше прерывать беременность можно только в случае, если она наступила в случае инцеста или изнасилования. Все другие показания, в том числе тяжелые увечья плода или неизлечимые заболевания, поводом для аборта не считаются.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 02.03.21

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