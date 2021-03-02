Норвегия призывает Швецию к самокритике по отношению к борьбе с пандемией

622 человека умерли от коронавируса в Норвегии – в Швеции число погибших составляет 12 826 человек. Фруде Форланд, глава Норвежского института общественного здравоохранения, сетует на шведскую медлительность в принятии мер, когда разразилась пандемия, и призывает соседнюю страну к самокритике, сообщает портал «Новости Швеции»

Смертность от коронавируса в Норвегии значительно ниже, чем в соседней Швеции. Теперь, через год после начала пандемии, Фруде Форланд считает, что пора задуматься о различиях между странами.

Он сам связывает высокий уровень смертности от короны в Швеции с мерами или, скорее, с отсутствием мер, которые были приняты Швецией во время первой волны.

«Эффект от первых мер, которые мы предприняли в Норвегии, оказался сильнее, чем мы думали в начале», – говорит Форланд. Он считает, что одной из причин, способствующих этому, было то, что правительство Норвегии непосредственно само взяло на себя ответственность и ввело ограничения.

«Это помогло нам быстрее остановить первую волну. Все социальные институты осознали серьезность ситуации», – продолжает он.

Форланд разоблачает руководителей Швеции, которые заявили, что Швеция и Норвегия будут иметь схожие итоги, когда пандемия закончится. По его словам, теперь, когда началась массовая вакцинация и инфекция будет побеждена, и разница между странами станет очевидной.

«Число погибших говорит само за себя. Рано или поздно шведам придётся проявить некоторую самокритику», – говорит Форланд.

Фредрик Элг, профессор клинической микробиологии в университете Умео, считает, что разница между странами объясняется разными стратегиями, а причину этого видит в личности людей ответственных за шведскую стратегию борьбы с коронавирусом.

«Дело не в самой шведской стратегии. Речь идёт о людях, которым шведы доверили принимать решения. Тегнелл (главный государственный эпидемиолог Швеции) и Гизеке (советник Шведского агентства общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения) – вот те люди, из-за которых Швеция находится в той яме, в которую попала», – говорит он.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 02.03.21

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