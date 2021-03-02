Итальянцы пытаются привиться российским «Спутник V» в Сан-Марино

Итальянцы на фоне нехватки в стране вакцин от коронавируса просят вакцинировать их российским препаратом «Спутник V» в Сан-Марино после того, как на прошлой неделе крошечное государство начало прививать население российской вакциной, пишет The Guardian.

Сан-Марино подписало соглашение с Россией о поставке антиковидной вакцины после того, как дозы, которые республика ожидала получить из Италии в рамках программы закупок ЕС, не поступили. Анклав получил первые 7500 доз российской вакцины в пятницу и начал кампанию по вакцинации своих 35 тыс. жителей.

Власти Сан-Марино сразу же заявили, что «Спутник V» недоступен для жителей Италии, за исключением ключевых сотрудников, которые пересекают границу, однако это не остановило стремление многих итальянцев получить вакцину именно в этом карликовом государстве.

Как сообщает газета Il Messaggero, в течение нескольких дней Сан-Марино получало бум звонков от итальянцев, проживающих в соседнем регионе Эмилия-Романья, а также жителей итальянско-говорящего швейцарского кантона Тичино, которые просили сделать им прививки российским препаратом.

Между тем экс-глава МВД Италии, один из лидеров правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони призвали одобрить «Спутник V» в Италии.

Программа вакцинации в Италии, как и в случае с другими странами ЕС, замедляется из-за задержек с поставкой вакцин, отмечает издание.

Тем временем президент Национальной академии деи Линчеи, физик Джорджо Паризи заявил, что в Италии уже пришла третья волна пандемии. При этом 18% заболеваний, регистрируемых в стране, приходится на британский штамм. Об этом ученый заявил в интервью Corriere della Sera. По словам ученого, за последние две недели количество выявляемых в Италии случаев коронавируса выросло почти вдвое. Это означает, что при сохранении действующих мер борьбы с ковидом рост числа ежедневно регистрируемых случаев инфицирования может увеличиться в четыре раза и достичь к концу марта 50 тысяч, пишет pnp.ru.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в стране выявлено 13 114 заразившихся. С начала пандемии в Италии подтверждено 2 938 371 случаев инфицирования, скончались около 98 тыс. человек.

Рим, Наталья Петрова

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