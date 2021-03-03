В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с Covid-19 в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе.

После спада заболеваемости в начале февраля признаки новой волны Covid-19 появились в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах, в связи с чем необходимо продолжать соблюдать антиковидные меры. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в своем твиттере.

Представитель ВОЗ отметил, что четыре из десяти стран с наиболее высоким количеством зараженных, выявленных за последние 24 часа, находятся в европейском регионе. «Тот факт, что мы являемся вторым наиболее пострадавшим регионом мира, должен побудить всех нас продолжать делать то, что помогает остановить передачу вируса», – подчеркнул Клюге.

Надо отметить, что в Европе наибольшее количество новых случаев инфицирования по состоянию на 2 марта зарегистрировано в таких странах, как Франция (около 23 тыс.), Италия (17 тыс.), Чехия (более 12 тыс.) и Польша (свыше 7 тыс.).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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