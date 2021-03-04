Коронавирус в Европе: в Германии карантин продлен до 28 марта, в Италии закрываются школы, во Франции десятки департаментов находятся «под особым надзором»

Карантинные меры в Германии продлили до 28 марта. Такое решение приняли 3 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции. По последним данным, темпы заражения в стране несколько увеличиваются. В марте могут открыться уличные рестораны, музеи и кинотеатры, но решения остаются за регионами и будут зависеть от темпов заболеваемости, сообщает «Евроньюс».

Власти Италии закрывают школы в регионах «красной зоны», где скорость распространения инфекции наиболее высока. Сейчас в стране ежедневно отмечают по 15 тысяч новых случаев, большинство из которых вызваны «британским» штаммом.

Во Франции правительство обещает пока не вводить карантинные ограничения в Париже и столичном регионе. Тем не менее, десятки департаментов, включая крупнейшие города, остаются под «особым надзором».

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции: «Вакцинация самых уязвимых позволит нам снизить нагрузку на больницы, а это, в свою очередь, даст нам шанс как можно скорее отменить ограничения, которые уже несколько месяцев влияют на повседневную жизнь. К этому мы всё ближе, это произойдёт обозримом будущем; мы надеемся, что будем готовы к этому уже в середине апреля».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 04.03.21

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