Германия: март будет решающим в вопросе снятия ограничений

Карантин в Германии из-за пандемии Сovid-19 продлится, как минимум, до 28 марта. При этом, параллельно в стране начнется постепенный демонтаж мер, связанных со сдерживанием распространения инфекции. На встрече с главами федеральных земель в среду, которая длилась до поздней ночи, канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с премьер-министрами, что необходимо двигаться в направлении постепенного возвращения к нормальной жизни. Основным критерием ослабления будет менее 50 новых случаев на 100 000 населения за семидневный период. Текущий средний показатель по стране – 64.

«Вакцинация – это выход из пандемии», – сказала Меркель, добавив, что большой темой обсуждения было то, как сделать нынешнюю стратегию вакцинации более эффективной. По словам канцлера, Германия хочет максимально использовать время между первой и второй вакцинами, чтобы как можно скорее можно было вакцинировать как можно больше населения. Меркель также ожидает, что немецкая комиссия по вакцинации Stiko порекомендует ставить препарат от AstraZeneca людям старше 65 лет. В настоящее время этот укол используется в Германии только для младших школьников.

Пока все не смогут пройти вакцинацию, Германия хочет максимально использовать возможности тестирования. С понедельника каждый житель будет иметь право на одно бесплатное быстрое тестирование в неделю. Анализы можно будет получить в аптеках, центрах тестирования или у врачей.

Германия ослабит ограничения

Меркель отказалась от обсуждения вопроса об ослаблении ограничений. С понедельника до пяти человек из двух семей смогут встречаться у кого-то из них дома, в гости может приходить только один человек не из членов семьи.

С понедельника магазины также могут открываться в регионах с уровнем заболеваемости менее 50 за семь дней. Изначально Меркель предлагала разрешать работу торговым точкам только при уровне заболеваемости менее 35 из-за риска распространения более заразных мутаций коронавируса, но столкнулась с давлением со стороны земель. С 22 марта при хорошей тенденции по падению заболеваемости смогут открыться террасы ресторанов, театры и кинотеатры. Однако условием является то, что семидневная заболеваемость будет стабильно ниже 50 человек на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

В регионах, где заболеваемость выше 50, но ниже 100, ожидается открытие зоопарков и ботанических садов, музеев и галерей. Магазины, в которых не продаются предметы первой необходимости, также могут открыться, но покупатели должны делать предварительный заказ, чтоб не собиралось толп.

То же самое относится к галереям, музеям, зоологическим и ботаническим садам.

Если болезнь снова начинает распространяться и количество новых случаев на 100 000 жителей за семидневный период превысит 100 за три дня, сработает «аварийный тормоз» и ограничения вернутся.

Сложные переговоры

Меркель заявила, что переговоры, в частности, о форме выпуска из карантинов были очень тяжелыми. В то же время она сказала, что понимает, что осторожная стратегия не понравится многим: «Но гораздо больше людей будут разочарованы, если после быстрого демонтажа потребуется вернуться к более жесткому режиму». Аналогичное мнение высказал и мэр Берлина Михаэль Мюллер. Он считает, что, несмотря на сложную ситуацию, необходимо действовать разумно.

Премьер-министр Баварии Маркус Сёдер также высказал осторожность на пресс-конференции: «Предстоящий месяц – это месяц перемен». По его словам, после длительного карантина и закрытия в стране наблюдается нервное настроение, что может осложнить развитие эпидемии. По его словам, если грядущей третьей волной не удастся управлять, это будет означать для немцев только одно – на Пасху ограничения вернутся в полном объеме.

Меркель хочет обсудить возможное открытие отелей и ресторанов с премьер-министрами государства на встрече 22 марта.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 04.03.21

Коронавирус в Европе: в Германии карантин продлен до 28 марта, в Италии закрываются школы, во Франции десятки департаментов находятся «под особым надзором». / В южной Швеции неизвестный с ножом ранил 8 человек. / Принцу Гарри посоветовали вернуться в Лондон для прощания с дедушкой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»