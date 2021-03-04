Министр здравоохранения Польши не рекомендовал использовать китайскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски не рекомендует к использованию китайскую вакцину против коронавируса Sinopharm.

«Я не знаю результатов исследований, которые позволили бы продавать китайскую вакцину против коронавируса, поэтому на данный момент я не рекомендую ее использовать», – сказал Недзельски на пресс-конференции в среду.

«Не было принято никакого решения относительно возможной закупки Польшей китайских вакцин», – добавил он, подчеркнув, что в случае вакцины Sinopharm еще не начата процедура сотрудничества.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что безопасность пациентов имеет наивысшую ценность, отметив, что такая безопасность будет «гарантирована Европейской системой оценки, кульминацией которой станет деятельность Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)».

Недзельски добавил, что венгерское правительство, которое уже импортировало дозы вакцины Sinopharm, еще не провело «процесс сертификации производственного процесса, чтобы гарантировать качество».

«На самом деле у нас нет какой-либо конкретной информации по этому вопросу, поэтому с этой точки зрения, пока не будут получены такие результаты, кажется, что нет никакой возможности, чтобы польские пациенты подвергались какому-либо риску», – сказал Недзельски.

Венгрия – первая страна ЕС, которая внедрила китайскую вакцину Sinopharm, которая не была одобрена медицинскими структурами ЕС.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 04.03.21

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