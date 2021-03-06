В Париже полиция выдворяет с набережных Сены сотни отдыхающих горожан

Полиция второй уикенд подряд разгоняет толпы людей, оккупирующих набережные Сены. С наступлением хорошей погоды, несмотря на холод от реки, парижане стремятся проводить время на свежем воздухе, многие употребляют алкоголь. Социальная дистанция при этом не соблюдается никак.

«Медико-санитарные меры, принятые для борьбы с распространением Covid-19, не соблюдаются на набережных Сены. Полиция вмешивается, чтобы положить конец этим собраниям», – написали в Твиттере представители префектуры. Уже накануне, 5 марта, мэрия решила запретить на берегу употребление алкоголя, сообщает «Фигаро».

В эти выходные мобилизовано около 4400 полицейских, «чтобы поддерживать высокий уровень контроля за соблюдением социальной дистанции на наиболее посещаемых парижских объектах, правил комендантского часа с 18:00 до 6:00 и соблюдения ограничений для магазинов и предприятий, оказывающих услуги населению», – указала префектура Парижа.

В Тулузе и Бордо, на берегу Гаронны, в последние дни наблюдались такие же скопления людей, так что соответствующие префектуры решили запретить употребление алкоголя в Бордо и просто закрыть подходы к набережным.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 04.03.21

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