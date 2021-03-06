Финляндия из-за пандемии переносит муниципальные выборы с весны на лето

В субботу правительство объявило, что Финляндия, которая ввела чрезвычайное положение в рамках борьбы с пандемией Covid-19, перенесет муниципальные выборы с апреля на июнь. «Восемь из девяти партий поддерживают перенос муниципальных выборов из-за обострения эпидемии коронавируса. Выборы состоятся 13.06.2021», – написала в Twitter министр юстиции Анна-Майя Хенрикссон. Только крайне правое формирование, «Истинные финны», выступило против переноса опроса, который первоначально должен был состояться 18 апреля.

«Если сравнивать эпидемиологическую ситуацию в апреле и июне, июнь – более безопасное время с точки зрения здоровья» , – отметил глава финского агентства здравоохранения Маркку Тервахаута в интервью общественному телевидению Yle. По сравнению с другими европейскими странами, глобально избавленная от вируса, Финляндия столкнулась с увеличением числа случаев заболевания в последние дни после того, как ей удалось остановить волну в декабре.

Число новых случаев заболевания, зарегистрированных в последнюю неделю февраля, является самым высоким с момента начала вспышки год назад. По официальным данным, в стране с населением 5,5 миллиона человек количество новых ежедневных случаев заболевания в настоящее время превышает 500, при этом в пятницу было зарегистрировано 704 случая.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 06.03.21

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