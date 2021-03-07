В центре Вены тысячи людей снова протестовали против ковидных ограничений

В минувшую субботу несколько тысяч демонстрантов снова прошли маршем по центру Вены в знак протеста против ограничений, направленных на сдерживание пандемии Covid-19.

Полиция сообщает, что было арестовано несколько человек, в том числе после завершения мероприятия, когда некоторые участники отказались разойтись. Зафиксировано несколько драк.

Большинство участников не носили масок и не соблюдали дистанцию, когда шли через центр города в сторону парка Пратер, куда их созывала крайне правая партия FPÖ, сообщает «Фигаро».

С конца февраля в Австрии режим ограничений был существенно ослаблен, отурылись школы, магазины и музеи. Но протестующие выступают против все еще действующих мер, таких как закрытие ресторанов и кафе и обязательные тесты на ковид для учащихся школ.

«Когда принимаемые меры приводят к тому, что почти миллион человек остаются без работы или в отпуске, это разрушает людей с экономической точки зрения, что, очевидно, будет иметь долгосрочные последствия для семей и детей, которые в них живут», – заявил протестующий Кристофер Поллак.

Бывший министр внутренних дел, представитель правой партии FPÖ Герберт Кикл в обращении к толпе обвинил правительство в проведении «безумной и странной» политики.

Демонстранты скандировали лозунги и размахивали плакатами с требованием отставки правоцентристского канцлера Себастьяна Курца.

По сообщениям австрийских СМИ, представители крайне правых, включая неонацистов, которые ранее участвовали в протестах против масок и ограничений, также присутствовали на субботней демонстрации.

В последние месяцы в Австрии регулярно проходят демонстрации против ограничений и их экономического воздействия на жизнь австрийцев. Правительство не исключает дальнейшего смягчения мер при условии снижения количества заражений.

Но в последние недели количество новых случаев инфицирования, регистрируемых каждый день, увеличилось. В субботу было зарегистрировано более 2500 новых случаев. По словам министра здравоохранения Рудольфа Аншобера, особенно заразный британский вариант сейчас преобладает в Австрии над всеми иными штаммами.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 06.03.21

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