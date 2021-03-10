В Нидерландах запускают телешоу, в котором голые взрослые выступают перед детьми

Голландская компания NOS, которая является государственной вещательной компанией, спровоцировала большой скандал в обществе. На суд общественности был представлен трейлер шоу, в котором полностью обнаженные взрослые выступают перед детской аудиторией. Мальчики и девочки задают взрослым вопросы о теле. Аудитория шоу – исключительно мальчики и девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Цель телешоу под названием Gewoon Bloot (Completely Naked) – показать детям, что не все тела идеальны, как это может показаться из рекламной или телевизионной среды.

Концепция программы основана на аналогичном датском шоу Ultra Smider Tøjet, вторая серия которого вот-вот выйдет в эфир.

Как и в Дании, в Нидерландах публика сразу кардинально поделилась по поводу отношения к шоу. Некоторые согласны с идеей и считают шоу образовательным, другие критикуют идею и говорят о порнографии, педофилии и прочих неприятных и опасных темах.

Голландский политик Тунахан Кузу призвал людей отправить жалобу на телевидение в своем аккаунте в Twitter. Само шоу он считает «нелепым».

Однако авторы шоу настаивают: концепция была продумана до мелочей и не несет ничего плохого, напротив, она должна воспитывать детей и показывать им истинные формы человеческих тел.

«Дети точно знают, что будет, и готовы к этому. Мы понимаем, что кому-то это может не понравиться, но в основном родители сами решают, могут ли их дети смотреть данный продукт», – говорит Эльсбет Рейтзема из Rutgers, которая занимается вопросами сексуальности и здоровья. Именно она работала с телевизионщиками над концепцией программы.

В основе концепции шоу – так называемое «нордическое отцовство». В Скандинавии в некоторых семьях часто бывает, что подростки не защищены от грубости реальной жизни. Стоит только упомянуть случай 2014 года, когда группа детей наблюдала убийство жирафа в Копенгагенском зоопарке, тело которого в последствии было брошено на съедение львам.

«Мы просто показываем детям реальность, и именно так мы их обучаем», – сказала эксперт по воспитанию Софи Мюнстер.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 10.03.21

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