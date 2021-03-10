41-летний юрист из Оксфорда судится с родителями и требует содержать его до смерти

41-летний юрист Фаиз Сиддики подает в суд на своих родителей, которые, по его словам, обязаны финансово обеспечивать его до конца жизни. В прошлом безработный истец уже судился с Оксфордским университетом по тебе некачественного образования, которое он там получил.

Родители Сиддики, живущие в Дубае, весьма состоятельные люди. Они уже, фактически, содержат сына, выдавая ему сотни фунтов в неделю и позволяют ему бесплатно жить по престижному лондонскому адресу рядом с Гайд-парком. Но сыну надо больше денег, к тому же он ссылается на проблемы со здоровьем.

После окончания университета Сиддики работал в нескольких юридических фирмах, но с 2011 года является безработным, с тех пор его 70-летние родители оплачивали его расходы на жизнь. Но у них заканчивается терпение, и они хотят перекрыть доступ своего сына к деньгам семьи.

Дело теперь будет рассматриваться лондонским судом. Три года назад Сиддики обратился в суд с заявлением, что университет недостаточно подготовил его к выпускным экзаменам. Хотя Сиддики успешно завершил учебу в Оксфорде в 2000 году, он попытался получить высшую степень в суде, что, по его словам, поможет его карьере, но безуспешно. За проваленную аттестацию хотел компенсацию в миллион фунтов стерлингов.

Однако суд не принял его жалобы на «скучные лекции и непрофессиональных учителей» и заявил, что Сиддики не хватает «прилежания в учебе».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 10.03.21

В Нидерландах запускают телешоу, в котором голые взрослые выступают перед детьми. / В солнцезащитных кремах обнаружили смертельную опасность. / Президент Итало-российской торговой палаты высказался о вакцине «Спутник V». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»