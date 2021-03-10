Шведская семья вернула в Россию усыновленного ребенка

Шведская семья из Йёнчёпинга пожалела об усыновлении ребёнка из России. После полутора лет жизни в Швеции приёмные родители вернули его обратно российским властям. В шведском Министерстве иностранных дел заявляют, что им известно об этом деле, сообщает портал «Новости Швеции». «Мы не можем вдаваться в подробности. Больше я ничего не могу прокомментировать», – заявил Матс Самуэльссон из пресс-службы МИД Швеции.

Ребёнок был усыновлён из России, где он родился, к своим родственникам в Швеции путём так называемого «индивидуального усыновления».

Это означает, что усыновление не было одобрено Шведским агентство по семейному праву и родительской поддержке (Mfof). Соответствие усыновителей шведским требованиям проверялось муниципалитетом, по месту их проживания. Когда усыновление было одобрено шведским окружным судом, все юридические связи между ребёнком и его биологическими родителями были прекращены.

Спустя полтора года приёмные родители пожалели об усыновлении. А в прошлом году родители передали ребёнка российским властям, сообщает портал «Новости Швеции».

В Швеции ребёнок посещал детский сад в своём муниципалитете. Но теперь, после передачи его обратно в Россию, шведские социальные службы обеспокоились возможной передачей ребёнка в российский детский дом.

«В феврале социальные службы муниципалитета связались с нами, когда им потребовался совет, как решить этот вопрос. Но всё это касается индивидуального усыновления, и мы не можем участвовать в этом деле. Но, согласно шведским законам, усыновление не может быть отменено. Мы обратились в МИД, потому что теперь речь идёт о пропавшем ребёнке. Мы считаем, что шведские правила в отношении индивидуальных усыновлений должны быть расследованы», – говорит Пер Сундберг из Агентства по семейному праву и родительской поддержке.

Стокгольм, Елена Васильева

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