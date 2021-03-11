Дания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca – у пациентов выявлены проблемы с кровью

В четверг, 11 марта, Дания приостановила в качестве меры предосторожности и до дальнейшего уведомления использование вакцины AstraZeneca против Covid-19 из-за опасений, связанных с образованием тромбов у вакцинированных людей. Об этом сообщает газета «Фигаро».

«Временный отказ от использования препарата наступил после сообщений о серьезных случаях образования тромбов у людей, которые были вакцинированы препаратом AstraZeneca», – заявило Национальное агентство здравоохранения, подчеркнув, что в настоящее время нельзя однозначно сделать вывод о существовании связи между вакциной и тромбами.

Напомним, что в Дании препарат от AstraZeneca применяется с 5 марта, в том числе, и для лиц старше 65 лет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.03.21

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