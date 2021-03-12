Сербия объявила локдаун на выходные дни

В Сербии вводится двухдневный локдаун на выходные из-за всплеска коронавирусной инфекции. Такое решение принял кризисный штаб по борьбе с Covid-19 при правительстве Сербии.

Данная мера вступит в силу 12 марта в 24:00 и продлится до 06:00 понедельника. В выходные будут закрыты все магазины, за исключением продуктовых точек и аптек, а также бары, рестораны, развлекательные заведения. Продолжат работу АЗС и службы доставки еды.

Ученики старших классов на следующей неделе будут заниматься в дистанционном режиме.

В последнюю неделю суточный прирост новых заражений коронавирусом в Сербии превышал 4 тысячи, передает AP. Врачи предупреждали, что больницы быстро заполняются, а медперсонал истощен после года борьбы с пандемией.

Представитель кризисного штаба Зоран Гойкович заявил, что правительство надеется, что программа вакцинации позволит взять под контроль распространение коронавируса в ближайшие недели.

В Сербии более 1,5 миллиона из 7 миллионов граждан получили одну дозу прививки от коронавируса, что является одним из самых высоких показателей вакцинации в Европе. Гражданам предлагают выбрать между препаратами от китайской Sinopharm, американо-немецкой Pfizer-BioNTech, британо-шведской AstraZeneca и российским «Спутником V».

Белград, Наталья Петрова

Белград. Другие новости 12.03.21

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