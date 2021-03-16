Засуха, поразившая Европу, стала самой сильной со времен Римской империи

Засуха и жара, охватившие Европу после 2014 года, стали самыми сильными со времен Римской империи. Как сообщает The Guardian, это следует из результатов исследования, основанного на изучении годичных колец деревьев. Отчет был опубликован в журнале Nature Goscience.

По словам ученых, волны тепла в последние годы вызвали разрушительные последствия в виде тысяч преждевременных смертей, уничтожения посевов или лесных пожаров. Низкий уровень рек иногда останавливал судоходство и охлаждение атомных электростанций. Основная причина – высокие температуры, зафиксированные по всей Европе в последние годы. Климатологи предсказывают в будущем еще более экстремальную и частую жару и засуху.

«Все мы знаем о череде исключительно жарких и засушливых летних сезонов, которые были у нас в последние несколько лет», – рассказал Ульф Бюнтген, профессор и директор по исследованиям Кембриджского университета. «Наши результаты показывают, что то, что мы испытали, необычайно. Эта серия не имеет аналогов за последние 2000 лет», – рассказал он. Рассмотренные данные заканчиваются в 2018 году, в то время как в 2019 и 2020 годах в Европе также были очень жаркие годы.

В исследовании, опубликованном в понедельник Nature Geoscience, проанализировано 27 000 годовых колец 147 дубов. Древесина живых деревьев помогла определить развитие засухи в прошлом веке, для остальной части современной эпохи эксперты исследовали балки старых зданий, в том числе церквей. Данные о форме климата в средние века были получены из дубовых стволов, сохранившихся в речном аллювии или руслах рек.

Образцы древесины, использованные для реконструкции климатических условий в Центральной Европе, были привезены из Чехии и Баварии.

Предыдущие реконструкции климата по годичным кольцам использовали ширину и плотность годовых колец для определения температуры. Исследование Бюнтгена было сосредоточено на количестве изотопов углерода и кислорода, чтобы показать, сколько воды было в деревьях. В результате это дало ученым представление о степени засухи в определенные периоды. Высокая частота засух в последние годы оказалась беспрецедентной для Европы даже по сравнению с более ранними опустошительными засухами, как это было в эпоху Возрождения в начале 16 века.

Климатологи сообщают, что засуха была вызвана изменениями потоков и циркуляции воздуха над континентом, и что основной причиной стало изменение климата. «Изменение климата (означает) учащение экстремальных условий, которые могут иметь разрушительные последствия для сельского хозяйства, экосистем и общества в целом», – добавил Бюнтген.

В исследовании также говорится, что за последние два тысячелетия в Центральной Европе летние периоды становятся все более засушливыми, несмотря на текущее глобальное потепление. В качестве причины этой долгосрочной тенденции ученые исключают вулканическую активность или солнечные циклы и склонны заключить, что это связано с небольшими отклонениями орбиты Земли вокруг Солнца.

The Guardian сообщает, что климатический кризис также связан с чрезвычайно влажной зимней погодой. Осадки в Великобритании 3 октября прошлого года были самыми сильными с момента начала измерений в 1891 году. Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе, вероятность повторения такого потепления в три раза выше из-за глобального потепления. В 2100 году при нынешних тенденциях вероятность засух может увеличиться десятикратно.

Париж, Елена Васильева

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