Шведские фармацевты начали переговоры о производстве российской вакцины «Спутник V» в Швеции.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который разработал «Спутник V», договорился с производителями Италии, Испании, Франции и Германии о производстве своей вакцины. Эти соглашения будут способствовать распространению «Спутник V» в странах ЕС, но только в том случае, если вакцина будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств EMA.

Шведский национальный координатор по вакцинам Ричард Бергстрём заявил, что уже ведутся переговоры о производстве вакцины «Спутник V» и в Швеции, сообщает портал «Новости Швеции».

«Между РФПИ и некоторыми производителями в Швеции уже ведутся серьёзные переговоры. Я не могу сказать больше. Но доступность других вакцин в Швеции не пострадает, если будет заключено соглашение с россиянами. Даже если говорить о экспортных барьерах Великобритании и США, из-за которых ЕС получит на 75 миллионов доз меньше во втором квартале, всё равно было бы хорошо иметь инфраструктуру по производству вакцин в нашей стране на будущее», – заявил Ричард Бергстрём.

В 2008 году был закрыт единственный в Швеции завода по производству вакцин. Тогда Андерс Тегнелл, тогдашний руководитель отдела инфекционного контроля в Национальном совете здравоохранения и социального обеспечения, заверял, что поставки вакцин в Швецию в случае пандемии никогда не будут поставлены под угрозу.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 16.03.21

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