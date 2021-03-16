Шведы боятся прививаться российским " Спутником V»

Власти Швеции готовятся к закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но, согласно последнему опросу, большинство граждан страны боятся ей прививаться.

Европейское агентство лекарственных средств EMA приступило к изучению российской вакцины «Спутник V». Если она будет одобрена, то её включат в план вакцинации жителей Швеции. По словам шведского координатора по вакцинам Ричарда Бергстрёма, возможно, что «Спутник V» поступит в Швецию уже к лету, сообщает портал «Новости Швеции».

«Эта вакцина выглядит очень многообещающе. У «Спутника V» эффективность 93 процента. Я уже разговаривал с компанией, стоящей за «Спутником V». Мы обсуждали цены и условия поставки. Договор с ними, возможно, будет подписан в мае, а 200 000 доз мы получим в июне», – рассказал Ричард Бергстрём.

Однако согласно опросу, проведённому 13-14 марта газетой Aftonbladet и в котором приняли участие более 267 тысяч человек, большинство, 58 %, не хотели бы привиться «Спутником V».

На это Ричард Бергстрём заявил, что он и сам был бы не против привиться любой из разрешённых Евросоюзом вакцин.

«Я бы и сам привился любой из разрешённых вакцин. Я очень верю в систему. Я не думаю, что нам будет сложно убедить наших граждан привиться «Спутником V». Но мы должны предоставить людям как можно больше информации и быть очень прозрачными», – заявил он.

Боязнь шведов прививаться российской вакциной можно объяснить тем, что главные шведские СМИ постоянно убеждают жителей королевства, что «Спутник V» используется Россией как «мягкая сила» в борьбе против Евросоюза.

«Они постоянно пытаются подорвать доверие к политикам, государству и шведскому обществу в целом. Сейчас для этого используют COVID-19 и вакцину. Своей вакциной они пытаются создать нездоровые долговые отношения с другими государствами», – заявил Микаэль Тофвессон, руководитель подразделения по защите от информационного воздействия Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB).

Стокгольм, Елена Васильева

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